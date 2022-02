Lo stop alle restrizioni anti-Covid può bastare a rilanciare il settore della musica dal vivo?

Se lo domandano in tanti, tra fan e addetti ai lavori, sempre tenendo - soprattutto i secondi - le dita incrociate: sarà, quella del 2022, l’estate buona per tornare alla normalità pre-Covid, per quanto riguarda i grandi eventi live? Ieri la decisione di Goldenvoice, controllata di AEG Live produttrice del Coachella, di togliere tutte le restrizioni anti-contagio - certificati di vaccinazione, test di negatività e dispositivi di protezione individuale - per la prossima edizione del festival in programma a Indio, in California, il prossimo mese di aprile, ha fatto ben sperare molti. In Italia i dati parlando di un contagio da SarS-Cov-2 in netta e consolidata regressione - nonostante artisti come Claudio Baglioni ed Ermal Meta stiano sperimentando lo stop forzato a causa del virus proprio in questi giorni: data ormai per persa la stagione indoor, promoter e appassionati guardano all’estate come termine per il compimento del ritorno alla normalità.