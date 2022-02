Aerosmith, siglato un accordo con Epic Rights (UMG)

Gli Aerosmith, che il prossimo anno celebreranno il proprio cinquantesimo anniversario dal debutto discografico - con l’album eponimo pubblicato nel 1973, hanno firmato un contratto con Epic Rights, società controllata da Bravado, la divisione di Universal Music Group dedicata al merchandise e alla vendita al dettaglio: l’accordo prevede un vasto “programma di operazioni commerciali globale” basato su una serie di accordi di licenza che vedranno il marchio della formazione di “Love In An Elevator” collaborare con entità come Funko e Knucklebonz per le action figure, Replay, Bloomerry, Just Some Thoughts, Philcos, Recycled Karma, Ripple Junction, Angry Minnow e Madeworn per i capi di abbigliamento e Collectionzz per stampe e memorabilia fotografici.