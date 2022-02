Rolling Stones, Bowie, Donna Summer: le uscite più interessanti del Record Store Day 2022

Preparate carta e penna per prendere appunti e segnarvi su un taccuino i titoli che vi interessano di più. E preparate soprattutto i soldi. È stata svelata la lista delle uscite discografiche speciali del Record Store Day 2022, la festa che celebra i negozi indipendenti di musica di tutto il mondo, in programma quest'anno per il 23 aprile. Dai Rolling Stones a Donna Summer, passando per U2, David Bowie, Blur e Santana (e tra gli italiani Tony Esposito, Punkreas e Morricone con Chet Baker): ce n'è davvero per tutti i gusti.

Da Bowie agli U2

Di David Bowie, in occasione del Record Store Day, usciranno gli Ep "Brilliant adventure" e "Toy", disponibili per la prima volta in vinile e cd. Nel primo sono incluse due registrazioni in studio con Brian Eno e due dal vivo con Mike Garson al piano ("My death" di Brel e "A small plot of land"). Nel secondo, versioni inedite, live e radio edit di "Shadow man", "You’ve got a habit of leaving", "Silly boy blue" e "Can't help thinking about me". Novità anche per gli U2 con "A celebration", un singolo del 1982 a cavallo tra i capolavori "October" e "War" e adesso in una veste inedita, così come "Trash, trampoline and the party girl" registrata a Colonia nel 2015 per il tour "Innocence + Experience".

Le rarità di Lou Reed e le raccolte di Joni Mitchell, Santana e Patti Smith

Di Lou Reed sarà spedito nei negozi "I'm so free: The 1971 RCA Demos", una testimonianza unica del leader dei Velvet Underground precedente al suo primo lavoro da solista. Per i fan dei Blur ecco "Bustin’+Dronin'", disco di remix del primo lavoro della band simbolo del britpop: dentrop ci sono Thurston Moore, Moby e William Orbit, tra gli altri. "Remembering Dolores" dei Cranberries celebrerà invece la leader della rock band irlandese con una raccolta disponibile solo in streaming nel 2021, quando avrebbe compiuto cinquantanni. Joni Mitchell ha curato in prima persona "Blue highlights", un vinile di rarità associate al suo best-seller "Blue", Santana ha fatto la stessa cosa con "

Splendiferous", una raccolta di successi che vanno dal 2003 al 2019. Discorso inverso per Patti Smith, che ha invece affidato la realizzazione di una nuova compilation ad alcuni negozi americani che aderiscono al Record Store Day, chiedendo a Lenny Kaye, ex-negoziante di dischi prima che chitarrista, di curarne le liner notes.

Gli anniversari: da Madonna ai Cure, passando per Donna Summer

Dai ventanni dei Super Furry Animals di "(Brawd Bach) Rings Around The World" e di Ian Dury & The Blockheads con "Ten more turnips from the tip" a "Who's that girl" di Madonna, che di anni ne compie invece trentacinque. Quaranta per "Pornography" dei Cure, "Love Over Gold" dei Dire Straits, "It's hard" dei Who e l'album omonimo di Donna Summer. Cinquanta per "Hogwash" dei Groundhogs e sessanta per i primi cinque singoli dei Rolling Stones, racchiusi in un boxset inedito.

Gli italiani: Califano, Mango, Morricone

Fra gli italiani, compie ventanni "Falso" dei Punkreas, trenta "Come l'acqua" di Mango, quaranta "La banda del Sole" di Toni Esposito, cinquanta "'N bastardo Venuto Dal Sud" di Franco Califano e "L'Arca" di Sergio Endrigo con Vinicius de Moraes. Molto affollato anche il comparto delle colonne sonore. Da Bruno Nicolai con "La dama rossa uccide 7 volte", a "Wampyr" dei Goblin e il Morricone di "Una pistola per Ringo". A proposito di Morricone: uscirà anche "Now I will lose you", inciso insieme a Chet Baker nel 1962 a Roma subito dopo il periodo di detenzione nel nostro paese del leggendario trombettista.

Il "piano b"

Dopo due anni, il Record Store Day torna alla sua collocazione originaria di aprile, ma nell'eventualità di ritardi dovuti alla pandemia in alcuni paesi ancora in atto, l'organizzazione dell'evento in collaborazione con l'industria discografica ha deciso di annunciare anche una seconda data 'in sicurezza' per il 18 giugno: "Problemi doganali, avvisi di controllo qualità dell'ultimo minuto, mancanza di autisti di camion, ci sono cose che non possono essere pianificate durante la pandemia", dichiara Carrie Colliton, co-fondatrice del Record Store Day.