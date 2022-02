BMG, acquisiti i diritti editoriali e discografici di John Lee Hooker

BMG ha acquisito i diritti editoriali, la titolarità dei master e dei diritti connessi di John Lee Hooker, star del blues scomparsa nel 2001 titolare di una sconfinata discografia che spazia dalla seconda metà degli anni Quaranta ai giorni nostri: l’accordo ha visto la società tedesca guidata da Hartwig Masuch entrare in possesso non solo del catalogo, ma anche dei diritti sulle incisioni in partnership con Fujipacific Music. Benché parte dei diritti relativi al corpus della leggenda delle dodici battute restino appannaggio di terze parti, sarà l’azienda con quartier generale a Berlino a promuovere, a livello globale, l’eredità artistica dell’indimenticabile voce di “Boom Boom”, “One Bourbon, One Scotch, One Beer” e “Boogie Chillen”.