Classifiche, Billboard lancia le chart internazionali Hits of the World

Billboard ha lanciato Hits of the World, classifiche realizzate in collaborazione con MRC Data che riguarderanno più di quaranta paesi a livello internazionale: la copertura delle nuove chart coprirà i mercati dei cinque continenti - Africa (solo il Sud Africa), Asia, Oceania, Europa e America Latina - dove la testata legata al marchio attualmente non è presente su licenza (ovvero Argentina, Italia, Giappone, Corea del Sud e Vietnam).