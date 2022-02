Ian Gillan dal vivo con i Black Sabbath si comportò in maniera "poco professionale"

La formazione più classica dei Black Sabbath è quella originale composta da Ozzy Osbourne (voce), Tony Iommi (chitarra), Bill Ward (batteria) e Geezer Butler (basso). Ma, nel corso della loro storia ci fu più di un cambio di formazione dovuto a differenti posizioni sia dal lato creativo che personale tra i vari membri della band britannica.

Un colpo particolarmente duro la band lo subì quando Ozzy Osbourne venne licenziato a causa del suo abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Dopo Ozzy, nel 1979, a prenderne il posto fu Ronnie James Dio dei Rainbow e con lui pubblicarono gli album "Heaven and Hell" (1980) e "Mob Rules" (1981). Dio non rimase a lungo nel gruppo e lasciò i Black Sabbath nel 1982 per formare una sua band.

Iommi e Butler presero in considerazione parecchi nomi del circuito rock a cui affidare il microfono, cantanti come David Coverdale dei Deep Purple e dei Whitesnake, John Sloman dei Lone Star e Nicky Moore dei Samson. Alla fine la scelta cadde su un altro cantante dei Deep Purple, Ian Gillan, che, dopo lo scioglimento della band, aveva avviato dei progetti da solista.

L'undicesimo album in studio dei Black Sabbath "Born Again" uscito nell'agosto del 1983 fu realizzato con Ian Gillan alla voce. Quello fu l'unico disco dei Sabbath con Gillan in qualità di cantante, ebbe un buon successo e venne supportato da un tour che prese il via nell'agosto 1983 e si concluse nel marzo 1984. Chiaramente Gillan oltre alle canzoni dell'album avrebbe dovuto eseguire anche i vecchi classici dei Black Sabbath, solo che lui non conosceva la maggior parte dei testi di quelle canzoni, quindi escogitò un sistema per eseguirli.Il musicista inglese lo spiegò alla testata Loudwire. Gillan rivelò, per aiutarsi, di avere scritto i testi su una cartella di perspex che aveva posto per terra sul palco durante i concerti. Ne girava le pagine con i piedi, ma a volte risultava praticamente impossibile leggerli a causa del ghiaccio secco che si scioglieva sul palco. Pertanto, più di un fan si accorse di alcuni errori nel cantato di Gillan che riconobbe essere "poco professionale".Ecco cosa disse Gillan a Loudwire: “Era sul pavimento (...) È facile, ma mi dispiace che "Iron Man" non l'abbia assimilato, non riuscivo a capirla. La mia testa non era sintonizzata. Non erano le note o lo stile, erano proprio le parole. E' stato un po' poco professionale da parte mia, ma mi sono fatto aiutare da questo libro, ero capace di girare i fogli con i testi velocemente”.Gillan ha spiegato di avere utilizzato quell'escamotage perché non riusciva a comprendere le parole il che gli riusciva molto difficile memorizzarle. Poco dopo non ebbe più bisogno di – per dirlo con le sue parole – essere poco professionale poiché concluso il tour lasciò i Black Sabbath e tornò con i Deep Purple.