L’importanza della musica nella nostra vita

La musica rappresenta una componente fondamentale nella vita delle persone, è l’anima della vita e porta con sé felicità, gioia e pace. Ci calma e rilassa i nostri corpi. E’ anche una delle numerose forme di intrattenimento, alla quale si affiancano ad esempio giochi online come quelli del casino.

Come forma d’arte, sia verbale che non verbale, può avere un effetto esilarante e gratificante. La musica, inoltre, ha un forte impatto sia sul corpo che sulla mente. Ha la capacità di alterare gli stati d'animo, stimolare il sistema immunitario, influenzare la frequenza cardiaca e la respirazione e rafforzare i centri emotivi e cognitivi del cervello. La musica è la medicina più potente per la nostra mente, corpo e anima.

Tutti noi abbiamo provato qualcosa ascoltando la musica; le canzoni tristi ci fanno piangere mentre quelle gioiose ci fanno sentire euforici.

Tra i numerosi vantaggi offerti dalla musica, eccone alcuni per cui dovremmo essere grati.

1. La musica calma la nostra mente

Ascoltando la musica liberiamo la nostra mente da pensieri e emozioni negative. Durante la nostra giornata ci ritroviamo davanti a situazioni che ci provocano stress, essere bloccati nel traffico, un disaccordo con i nostri cari, ricevere una brutta notizia, tutte banalità che ci fanno stare male. Grazie alla musica ci rilassiamo e dimentichiamo queste piccole questioni che ci avrebbero tenuto la testa occupata e avrebbero interferito con il nostro lavoro. Un consiglio per quando si è giù di morale o semplicemente non è la nostra giornata è ascoltare la nostra canzone preferita o suonare uno strumento musicale, questo ci distoglierà la nostra attenzione dai pensieri inutili, ci calmerà e istantaneamente migliorerà il nostro umore.

2. La musica aumenta la concentrazione

Secondo diversi studi, la musica può migliorare la nostra capacità di concentrazione. Molto spesso quando siamo seduti alla nostra scrivania a studiare, o in ufficio a lavorare, ci perdiamo e non siamo in grado di rimanere focalizzati su quello che dobbiamo fare, e ciò che potrebbe essere svolto in un’ora può richiedere da due tre ore in su. Per questo motivo ascoltare musica per mantenere la concentrazione è fondamentale, ci impedisce di vagare con la mente e di rimanere attenti a quello che stiamo facendo in quel momento.

3. La musica ci rende persone migliori

La musica ci connette al nostro io interiore. Ci porta nei profondi recessi della nostra mente e ci aiuta a capire chi siamo veramente e il nostro scopo nella vita. Ci aiuta anche a scoprire i nostri punti di forza nascosti. Di conseguenza, è un ottimo strumento per migliorare la propria immagine di sé. Ascoltare musica può renderci meno aggressivi e aumentare la cooperazione e accettazione tra le persone.

4. La musica ci aiuta a combattere paure

Le persone sperimentano anche vari tipi di paure, come la paura di camminare in una strada trafficata, la paura di stare a casa da soli, la paura di volare e la paura di partecipare a un evento sociale. Alcune di queste paure sono fugaci, mentre altre sono radicate e difficili da superare. La musica può aiutarci a superare la paura e farci sentire meglio in situazioni stressanti.

5. La musica ci rende più forti

La musica fornisce forza consentendo alle persone di connettersi più profondamente con sé stesse e con chi le circonda e promuove una maggiore autoespressione. La musica può essere usata per esprimersi sia verbalmente che non verbalmente. La musica può anche essere usata come meccanismo per far fronte a cose che non possiamo lasciar andare. Molte di queste cose riducono la nostra energia e compromettono la nostra produttività. La musica ci aiuta a far fronte a tali emozioni e quindi fornisce forza. Ha il potenziale per migliorare le nostre vite e darci un maggiore senso di controllo. Promuove sentimenti sani e, di conseguenza, elimina la possibilità di una varietà di problemi di salute fisica e mentale.

In conclusione

Una delle cose migliori che la musica ci offre è la possibilità di poterla ascoltare in qualunque posto e momento della giornata. Possiamo ascoltarla mentre guidiamo, prendiamo i mezzi pubblici, ci alleniamo in palestra o cerchiamo di rilassarci a casa. Mettiamo semplicemente la nostra canzone preferita e siamo circondati di positività.

La musica promuove uno stile di vita sano su tutti i livelli.