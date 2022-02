Musicultura, tutti i nomi dei partecipanti alle selezioni

E' stata presentata questa mattina la prossima edizione di Musicultura. I semifinalisti delezionati accedono alle Audizioni Live del Concorso, in programma dal prossimo 24 febbraio e fino al 6 marzo ogni sera (con esclusione di lunedì 28 febbraio) al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con ingresso libero, e in diretta streaming nei canali social di Musicultura.

Ezio Nannipieri, patron della manifestazione:

"Le audizioni dal vivo sono centrali nel percorso annuale di Musicultura; coinvolgono circa 300 musicisti che arrivano a Macerata per dieci giorni in cui sul palco sfila un caleidoscopio di traiettorie artistiche e umane. L'esibizione dal vivo è una prova importante, per un artista la performance live è il test fondamentale, la prova di iniziazione necessaria, benché da sola non sia sufficiente. Cerchiamo di offrire a chi arriva qui un contesto che gli permetta di esprimersi al meglio.Le audizioni saranno trasmesse in streaming sul canale di Musicultura. Le proposte musicali saranno sessantuno, selezionate fra una rosa di 1086 candidati".