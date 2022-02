India.Arie: "Me ne vado da Spotify per il trattamento economico, non per Joe Rogan"

La 46enne musicista r'n'b statunitense India.Arie è una degli artisti che nell'ultimo periodo ha ritirato la sua musica dalla piattaforma Spotify, ora, durante una intervista al programma televisivo The Daily Show condotto da Trevor Noah ha chiarito le ragioni della sua presa di posizione.



In un primo momento la Arie aveva portato a motivo l'ormai famigerato podcast di Joe Rogan ospitato da Spotify e il suo inacettabile linguaggio razzista.

Sul proprio profilo Instagram aveva scritto: "Neil Young ha aperto una porta che devo varcare". Riferendosi alla .decisione del musicista di natali canadesi di abbandonare la piattaforma a causa della diffusione di "disinformazione" sul COVID-19 da parte di Rogan sul suo podcast. Continuando ancora: “Credo nella libertà di parola. Tuttavia, trovo che Joe Rogan sia un problema per ragioni diverse dalle sue interviste sul COVID.”



Ora al The Daily Show Arie ha spiegato di come anche il regime dei diritti d'autore e le pratiche commerciali di Spotify abbiano influenzato la sua decisione. Chiestole se Rogan fosse il principale motivo della sua decisione, lei ha risposto: “Il mio discorso riguarda Spotify e il suo trattamento riservato agli artisti. Devo dire che chiedere che la mia musica venga ritirata da Spotify in segno di protesta in realtà non mi serve, ma l'ho fatto per protesta, solo perché sentivo che la mia dignità fosse... Mi sentivo come se mi fosse mancato di rispetto".



Sui pagamenti che gli artisti ottengono da Spotify, Arie ha spiegato: “Quello che succede è che loro dicono: 'Beh, è proprio così. Questo è quanto vieni pagato.' Ma sono le etichette e le piattaforme di streaming che stanno prendendo queste decisioni. Quindi ti stanno dicendo: 'Questo è ciò che abbiamo deciso, questo è ciò che ottieni'.



Ha continuato ancora dicendo: "Guadagniamo dallo 0,003 a 0,005 percento di un centesimo da ogni ascolto. Ciò ha reso impossibili le professioni di produttore e songwriter per molte persone. Molte persone sono stanche anche solo di discutere se qualcuno debba essere pagato o meno per il proprio lavoro".



Parlando di Joe Rogan, ha invece dichiarato: “Nella mia vita ho imparato a fare spazio e a perdonare le persone che sono inconsciamente razziste, perché tutta la nostra società è costruita su concetti razzisti, quindi se ci sei nato, se non ci lavori attivamente per non essere razzista, allora un po' dentro di te lo sei. Se sai che lo stai facendo e continui a farlo, direi che sei un razzista. Io penso che Joe Rogan sia consapevolmente un razzista".

La protesta dei musicisti che hanno seguito l'esempio di Neil Young hanno portato un ingente danno economico a Spotify che ha sinora perso 2 miliardi di dollari.