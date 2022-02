Live streaming, VNUE perfeziona l’acquisizione di Stagelt

Annunciata per la prima volta lo scorso anno, è stata ufficializzata in queste ore l’acquisizione di Stagelt, società californiana di proprietà di Evan Lowenstein specializzata nel broadcasting digitale di eventi musicali, da parte di VNUE, azienda quotata con quartier generale a New York leader della produzione di esperienze digitali. “Benché ci sia voluto più tempo del previsto per completare i processi di due diligence e di audit, è finalmente giunto il momento di trasformare la nostra reciproca ammirazione in una vera unione”, ha commentato il ceo di VNUE Zach Bair: “StageIt è una piattaforma importante ed è il partner perfetto per i nostri prodotti e servizi incentrati sugli artisti. Con un database [di Stagelt] da oltre un milione di abbonati - la straordinaria opportunità di sfruttarlo e monetizzarlo - il valore delle nostre attività future è enorme, dato anche il danno causato al business musicale dalla pandemia da Covid-19”.