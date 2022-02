I Foo Fighters si danno al metal, al thrash metal

A Dave Grohl non manca certo la voglia di sperimentare, battere nuovi campi e, non ultimo, divertirsi. Così con i suoi Foo Fighters ha pubblicato sul canale YouTube della band statunitense un nuovo brano intitolato, "March Of The Insane".

Niente di cui stupirsi se non fosse che le sonorità sono decisamente thrash metal. Per questa nuova prodezza il gruppo si è nascosto dietro lo pseudonimo Dream Widow , chiaramente anche il testo della canzone, che si può leggere nella clip, è adeguato allo stile musicale. Nella descrizione di YouTube viene riportato che il brano proviene dall'album omonimo mai pubblicato dei Dream Widow.

Questa di avvicinarsi al metal è solo una delle ultime iniziative dei Foo Fighters. Tra una decina di giorni, il 25 febbraio, infatti, uscirà il film 'Studio 666' . Nella pellicola Dave Grohl e soci sono alle prese con delle forze maligne in una casa infestata teatro delle registrazioni del loro decimo album, è ispirata alla serie di avvenimenti piuttosto strani - frutto, secondo alcune ipotesi, di misteriose presenze - che si sono verificati durante la realizzazione dell’ultimo disco della band, “Medicine at midnight” ( leggi qui la recensione ).Lo scorso fine settimana, i Foo Fighters hanno trasmesso in streaming un concerto preregistrato al Los Angeles Convention Center, trasmettendolo come un "concerto immersivo in VR a 180 gradi" sulle pagine Facebook e Instagram della band (AKA il "Metaverso" ) e sull'app Horizon Venues. Durante il concerto, il gruppo ha suonato 10 canzoni, inclusa, in apertura di live la breve "T-Shirt", primo brano nella tracklist del loro album del 2017 "Concrete and Gold" ( leggi qui la recensione ) che solitamente non rientra nei loro set dal vivo.