Warner Music, Steve Cooper punta su NFT, metaverso e blockchain

A margine di un meeting con gli azionisti convocato per commentare i risultati dell’ultimo trimestre del 2021 - oltre 1,3 miliardi generati dallo streaming e 229 milioni (+30,9% su base annua) dalla divisione editoriale - il ceo di Warner Music Steve Cooper ha ribadito quanto gli osservatori hanno avuto modo di appurare da almeno un anno, ovvero l’estrema attenzione nei confronti delle nuove opportunità offerte da nuove soluzioni tecnologiche e commerciali come blockchain e metaverso, in parole povere quello che nel settore viene individuato come Web3, ovvero l’interazione tra le nuove realtà immersive e il modello economico delle criptovalute.