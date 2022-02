Pete Townshend: "Il film su Keith Moon? Non me ne frega un cazzo"

"Il film su Keith Moon? Non me ne frega un cazzo, onestamente". Chiaro, no? Pete Townshend non usa mezzi termini, quando gli viene chiesto di dire la sua sul biopic, attualmente in lavorazione, su Keith Moon, lo storico batterista degli Who, morto a soli 32 anni nel 1978 in circostanze strane e mai del tutto chiarite.

Dopo il rincorrersi di indiscrezioni, è stato annunciato che il film sarà diretto da Paul Whittington ("The Crown") e la sceneggiatura sarà firmata da Jeff Pope (candidato all'Oscar per "Philomena"). La pellicola sarà prodotta dalla White Horse Picgture, già dietro a "Living in the Material World", il documentario di Martin Scorsese su George Harrison, e "Eight Days a Week: The touring years" di Ron Howard sui Beatles. Il 76enne chitarrista, che sarà produttore esecutivo del film insieme a Roger Daltrey, ha detto la sua sull'operazione a margine di una lunga intervista concessa all'edizione statunitense di Rolling Stone a ridosso del ritorno della leggendaria rock band sul palco, la stessa nella quale ha fatto sapere di avere intenzione di ritirarsi:

Qualcuno dovrà interpretare Pete Townshend. Ho letto versioni diverse di come era il mio rapporto con Keith. Certamente non sono mai stato un suo rivale, ma nemmeno il suo cagnolino. Era un grande manipolatore e un grande personaggio, un grande showman. Portava gioia, ma anche difficoltà. Sono sempre stato onesto, quando l'ho detto. Onestamente del film non me ne frega un cazzo. Spero che alla fine si faccia, perché Roger ci ha lavorato.

Di un film su Keith Moon se ne parla da anni ed è stato lo stesso Townshend a rivelare di aver letto una prima sceneggiatura addirittura nel 1993: