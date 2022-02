Cosa sta succedendo a Trento per il concerto di Vasco Rossi

Sarà, a conti fatti, l’evento che rilancerà i grandi live estivi in Italia dopo i due anni di stop imposti dall’emergenza sanitaria da SarS-Cov-2, oltre che al ritorno sui palchi del rocker dei record, Vasco Rossi, assente dalle scene dal vivo dal 19 giugno del 2019. Le ragioni perché la data che la voce di “Albachiara” ha programmato a Trento per il prossimo 20 maggio diventasse un caso c’erano tutte. Eppure la tappa inaugurale del Vasco Non Stop Live 2022 ha conquistato l’onore delle cronache nazionali per le ragioni più sbagliate: una venue che, a tre mesi dall’evento, ancora non c’è (e che ha sollevato molti dubbi in tema di sicurezza), oltre che a un accordo estremamente generoso da parte di un ente pubblico e a una città che vedrà la propria popolazione raddoppiarsi per una sera, con tutto ciò che ne consegue. Luca Pianesi, direttore della testata online Il Dolomiti, ha seguito la vicenda passo per passo, sin dagli inizi. “Nonostante manchino ancora tre mesi, siamo ancora in alto mare”, ci ha raccontato: “L’auspicio è che possa essere un’esperienza positiva e sicura per tutti, ma…”