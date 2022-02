I Massive Attack tornano in Italia per tre date

I Massive Attack, a distanza di tre anni dall’ultimo concerto in Italia, tornano nel nostro Paese per tre date il prossimo giugno. La band si esibirà il 21 giugno a Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, e il 22 giugno al Milano Summer Festival All’Ippodromo Snai San Siro. Infine saliranno sul palco del Ferrara Summer Festival, in Piazza Trento e Trieste, il 24 giugno. I biglietti per le tre date live del gruppo, formato da Robert Del Naja e Grant Marshall, saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it a partire dalle 11 di giovedì 17 febbraio 2022.

Per quanto riguarda invece la vendita generale partirà dalle ore 12 di venerdì, 18 febbraio, su TickerMaster, TicketOne, VivaTicket e in tutti i punti vendita autorizzati. I Massive Attack sono i fondatori del genere denominato trip-hop che mescola l'elettronica con l'hip-hop e le sonorità dance della techno e della house. L'album d'esordio del gruppo di Bristol è "Blue Lines" datato 1991. Negli oltre trent'anni di attività la band di Del Naja ha pubblicato solamente cinque dischi in studio, l'ultimo dei quali "Heligoland" risale al febbraio del 2010. Ora il gruppo, formato da Robert Del Naja e Grant Marshall, dopo aver celebrato i vent’anni dell’album Mezzanine con un tour mondiale che nel 2019 ha visitato anche l’Italia, è pronto a tornare nel nostro paese per tre show che si preannunciano indimenticabili.