I Tame Impala non si fermeranno neppure davanti a un’apocalisse

Pochi progetti, negli ultimi dieci anni, sono stati capaci di definire un nuovo sound. Fra questi, indubbiamente, ci sono i Tame Impala che hanno frullato le influenze psichedeliche del passato con un’attitudine più contemporanea, dando vita a un pop rock riconoscibile, onirico e allo stesso tempo ben strutturato, capace di viaggiare anche nel jazz e nell’elettronica. Non è un caso che l’artefice del gruppo, Kevin Parker, vero one man band a cui si affiancano dal vivo diversi musicisti, sia diventato una sorta di guru per gli appassionati, ma anche per i colleghi dell’ambiente musicale. L’ultima fatica discografica dei Tampe Impala è “The slow rush” e risale a due anni fa, ma Parker, intervistato dal magazine Nme, ha spiegato che un nuovo capitolo arriverà presto: "Molto prima di quello che era il mio schema mentale – dice il polistrumentista - non penso proprio aspetteremo altri cinque anni per il seguito di ‘The slow rush’. Fra quest’ultimo e il precedente ‘Currents’ del 2015 c’è stato un largo divario temporale, ma questa volta sarà diverso”.

Il musicista sta attualmente trascorrendo le giornate a fare musica nel suo studio a Fremantle, nell'Australia occidentale. "Faccio sempre musica, è tutto ciò che so fare – continua a Nme - sono qui in studio da solo. Potrebbe anche esserci un'apocalisse in corso fuori, ma non cambierebbe nulla. Andrei avanti. I Tame Impala sono sempre nella mia mente, sempre lì, quindi voglio fare presto un altro album. Sto esplorando ancora più dimensioni rispetto al passato: spero che il nuovo progetto sia ancora più speciale dei precedenti. Ci sto mettendo tanto amore”.

"The slow rush", il quarto album in studio dei Tame Impala, è uscito nel febbraio del 2020 dopo essere stato anticipato dai singoli "Borderline", "Lost in Yesterday", "Breathe Deeper" e altri. Nel disco svetta la voglia di ricreare un suono pastoso e avvolgente, capace di strizzare l’occhio a modelli del passato, in particolare al big beat e alle dinamiche sincopate di una certa disco anni Settanta, con un approccio asciutto e minimale, allegramente sintonizzato alla contemporaneità. Non è psichedelia nel senso stretto del termine e non è nemmeno semplice esigenza di revival, “The slow rush” è un viaggio. Qui la nostra recensione completa. A ottobre, Parker ha annunciato un'edizione deluxe dell'album che arriverà questo venerdì 18 febbraio. La nuova versione presenta lati B, insieme a remix di artisti del calibro di Four Tet, Lil Yachty e Blood Orange. La band ha rivelato anche i piani per questo 2022: i Tame Impala saranno headliner negli Stati Uniti e in Australia in alcuni show, mentre in Europa parteciperanno a festival come Primavera, All Points East e Rock en Seine.