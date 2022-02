Podcast: Spotify e Amazon in corsa per Audioboom?

Pare sia ancora altissima l’attenzione nei confronti dei contenuti audio da parte dei grandi DSP globali: secondo quanto riferito da Sky News sia Spotify che Amazon starebbero valutando l’offerta per rilevare la quota di maggioranza di Audioboom, società britannica specializzata nella produzione di podcast. L’azienda, guidata da Stuart Last e quotata sulla borsa di Londra, ha una capitalizzazione pari a circa 275 milioni di sterline, per oltre 116 milioni di download al mese effettuati da 32 milioni di ascoltatori a livello globale grazie a titoli come “Dark Air with Terry Carnation”, “F1: Beyond The Grid” e “Covert”.