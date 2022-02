Sanremo 2022, grazie al protocollo anti-Covid trovati 76 positivi

La Stampa riferisce oggi, martedì 15 febbraio, del consuntivo relativo ai protocolli anti-Covid messi in atto da RAI e ASL in occasione della passata edizione del Festival di Sanremo. L’operazione, costata complessivamente circa mezzo milione di euro, è stata messa in atto tra gli scorsi 27 dicembre - data di inizio dei lavori alla scenografia del teatro Ariston - e 12 febbraio, giorno delle ultime partenze del personale del servizio pubblico dalla cittadina ligure. Complessivamente nel check point posizionato all’ingresso riservato agli addetti ai lavori del teatro Ariston sono stati effettuati 9262 tamponi rapidi, con un picco di 6500 nelle giornate comprese tra il 25 gennaio e la settimana della manifestazione: dalla chiusura del festival al 12 febbraio sono stati effettuati 430 test antigenici. Lo screening ha portato all’individuazione di 76 positivi, gran parte dei quali lontani dalla “bolla” creata dalla produzione per tutelare i protagonisti della competizione canora e del personale Rai. Il servizio è stato coordinato dal responsabile del 118, il dottor Gianfranco Ferlito, con la supervisione di Giancarlo Milano, direttore di produzione dell’emittente di stato.