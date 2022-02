I 45 anni di "Rumours" secondo Mick Fleetwood

"Rumours" dei Fleetwood Mac è uno degli album più venduti e conosciuti della storia della musica pop-rock: oltre 25 milioni di copie, un numero di settimane in classifica imprecisato. E pure un ritorno nell'era dei social media, con il famoso video su TikTok che ha reso nuovamente virale "Dreams" a fine 2020,

Il disco in questi giorni compie 45 anni: esce nel febbraio 1977, in piena era punk.

I Fleetwood Mac hanno tutt'altre radici, musicali e geografiche: Mick Fleetwood è inglese e proviene dalla scena del rock-blues di Londra e rinnova la sua band dopo essersi separat dal bluesman Peter Green. Rimangono solo due dei membri originari: oltre allo stesso leader, batterista, il bassista John McVie, che introduce nella band sua moglie Christine, tastierista, nei primi anni '70. Poco dopo, nel ’74 arrivano anche Lindsey Buckingham, chitarrista e cantante con la sua donna, Stevie Nicks, cantante, dando vita alla formazione più nota del gruppo e dando un impronta decisamente più pop-rock. I due sono una coppia anche nella vita e mentre registrano il disco si stanno separando. Le canzoni sono apperentemene leggere ma segnate da una forte tensione: Il melodramma non è mai finito tra i membri della band non è mai finito con reunion e rotture: nel 2018, Lindsey Buckingham è stato estromesso dal gruppo e sostituito da Neil Finn e da Mike Campbell, già braccio destro di Tom Petty negli Heartbreakers.

Mick Fleetwood è stato recentemente ospite di Zane Lowe su Apple Music 1, per celebrare questo anniversario: ha raccontato in questa intervista, che Rockol riproduce in esclusiva, le dinamiche all’interno della band che hanno dato vita all'album, dall’ingresso di Stevie Nicks e Lindsey Buckingham nel gruppo alle problematiche legate alla relazione fra i due, a come la musica del gruppo sia stato un rifugio sicuro dai costanti problemi nati all’interno della band. Ha raccontato vantaggi di essere una band composta da uomini e donne, su come vede il suo ruolo all’interno del gruppo dopo decenni. Ecco cosa ha raccontato Mick Fleetwood in questa intervista

Mick Fleetwood e 'Rumours' 45 anni dopo

"Non sapevo davvero cosa stesse succedendo fino a poco tempo dopo.

E il fatto che stiamo parlando dopo 40 anni della stessa opera che è stata creata dai Fleetwood Mac di quel tempo è una cosa a cui non si pensa finché non si inizia a parlarne. Penso che per la maggior parte dei membri della band, il sottofondo costante che è diventato senza dubbio parte integrante di chi siamo come musicisti e artisti, ma anche ciò che ha suscitato in noi come persone, le sfide, i casini sociologici e le gioie che ha portato. tutto questo si trova all’interno di questa raccolta di canzoni conosciute come l'album .Rumours.

Abbiamo sempre, specialmente guidati da Peter Green, mantenuto la nostra integrità come musicisti e davvero non ci siamo fatti prendere troppo dall'essere le cosiddette pop star, o rock star, o qualunque cosa significhi".

Quando Stevie Nicks e Lindsey Buckingham si unirono al gruppo

"John e Chris sono arrivati in quel momento come una coppia sposata con un legame musicale unico. Si trattava davvero di un gruppo di persone molto connesso all'inizio, in piena armonia, dal punto di vista musicale e personale. È stata anche una svolta fondamentale anche per Stevie, che ha lavorato in sintonia con Lindsey per molto tempo, specialmente dal lato creativo. Ma come donna, penso che sia riuscita ad esprimersi maggiormente, a percepire di più le sue verità nell'essere creativa. Conoscevamo tutti la sofferenza che soprattutto quattro persone all’interno della formazione stavano vivendo. Ironicamente, Jenny ed io ci siamo lasciati nello stesso periodo, quindi cinque di noi stavano affrontando... un sacco di dolore. E questa creatura conosciuta come Fleetwood Mac e quello che stavamo facendo divenne il rifugio sicuro in un certo senso, credo".

La complicata relazione in corso tra Stevie e Lindsey

"Dirò solo che, in merito a Stevie e Lindsey, non penso che si siano chiariti completamente, e vorrei che lo avessero fatto e i momenti passati insieme nel corso degli anni mi passano davanti agli occhi, ma penso che non cambieranno mai veramente".

I vantaggi di essere in una band composta da uomini e donne

"Probabilmente lo sentirai dire circa 3.000 volte, personalmente credo che avere delle donne nella band ci ha tenuti insieme dannatamente bene, e noi, penso, ne abbiamo sicuramente beneficiato come gruppo. Quando ascolto la nostra musica, non solo questo album, per molto tempo non ho saputo dire quale fosse il mio contributo. Ora lo so, e sono tutte quelle cose che hai gentilmente menzionato, ma il mio essere mediatore, con una certa dose di panico o insicurezza, la mia voglia di fare in modo che tutto ciò non finisse, ascoltare un’opera di tanto in tanto, sono tutte cose che mi vengono in mente se penso al mio ruolo".