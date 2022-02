La decomposizione di Liberato, cinque anni dopo “Nove maggio”

Era il 14 febbraio del 2017, esattamente cinque anni fa, quando su YouTube uscì “Nove maggio”, la canzone – accompagnata dal relativo videoclip – che segnò l’esordio del misterioso cantante napoletano Liberato. “Liberato è nato a Napoli e canta”: tutto ciò che è dato sapere sul personaggio è racchiuso in questi trentadue caratteri, che infiammano la curiosità degli addetti ai lavori e del pubblico, inaugurando la caccia alla scoperta dell’identità dell’artista. Girato in alcuni luoghi di Napoli dal regista Francesco Lettieri, il video di “Nove maggio” ha per protagonista una bambina che canta in lip sync la canzone, che mischia il dialetto napoletano a sonorità un po’

trap e un po’ nu-r&b: è come se Gigi D’Alessio incontrasse gli XX o SBTRKT. Nella descrizione della clip c’è un link che rimanda ad una pagina Tumblr piena zeppa di immagini delle strade di Napoli o di icone legate per un motivo o per l’altro alla città: dall’immancabile Diego Armando Maradona a Nino D’Angelo. Il fenomeno ci mette qualche settimana a montare, poi alla fine – anche e soprattutto grazie al passaparola social – esplode.

Dopo “Nove maggio” usciranno altri video (nell’ordine: “Tu t’e scurdat’ ‘e me”, “Gaiola portafortuna”, “Me staje appennenn’ amò”, “Intostreet”, “Je te voglio bene assaje”), un disco (che raccoglie, oltre ai primi brani pubblicati, anche quelli i cui videoclip compongono il cortometraggio “Capri Rendez-Vous”, da “Guagliò” a “Niente”, passando per “Nunn’a voglio ‘ncuntrà”, “Oi Marì”, “Tu me faje ascì pazz’”), e ci saranno concerti, rivelazioni (o presunte tali), inchieste (sì, inchieste: lo era, ad esempio, quella alla base del libro del giornalista Gianni Valentino “Io non sono Liberato”, che nel tentativo di togliere la maschera a Liberato tra il 2017 e il 2018 intervista – tra gli altri – Clementino, Raiz, Nino D’Angelo, Ivan Granatino, Livio Cori), geniali trovate, orchestrate da un gruppo di lavoro che evidentemente conosce bene certe strategie di marketing. Lo stesso, magari, che ha contribuito al boom di Calcutta (si legge Bomba Dischi: è lo stesso Valentino a evidenziare che l’etichetta collabora con il progetto gestendo i rapporti con i media), arriva ad ipotizzare qualcuno.

Il cantautore di Latina, che con Liberato condivide peraltro il regista dei video, Lettieri, appunto, ci metterà pure la faccia: la sera del 26 maggio 2017 è lui a presentarsi sul palco del MI AMI Festival di Milano in occasione di quello che era stato annunciato come il primo concerto in pubblico di Liberato, accompagnato da Izi, Priestess e Shablo. Il mistero si infittisce, alimentato anche da teorie come quella dello youtuber partenopeo IutuBBer Diego, che in un video pubblicato in rete, diventato subito di tendenza, nel maggio del 2018 – un anno dopo l’uscita della prima hit di Liberato e dopo il clamoroso concerto sul lungomare di Napoli, dove l’artista arriva

a bordo di un gommone direttamente via mare – sostiene che sotto il cappuccio ci sarebbe in realtà un ragazzo detenuto nel carcere minorile di Nisida e che l’intera operazione non sarebbe altro che un progetto di recupero per minori. Tutto bellissimo, ma il mistero resta. Nel giugno del 2019 il fenomeno Liberato raduna sotto al palco del Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, oltre 25 mila spettatori. Il giorno dell’evento il rapper Livio Cori (che all’inizio del 2019 si presenta in gara al Festival di Sanremo in coppia con Nino D’Angelo e sul palco dell’Ariston indossa una giacca con una striscia rossa che a molti ricorda quella che campeggia sulla copertina dell’album di Liberato), per mettere a tacere le voci secondo le quali la voce di Liberato sarebbe la sua, fa un concerto a Napoli: “Non posso stare in due posti contemporaneamente: così spero di far cadere ogni sospetto”, dice.

I sospetti non cadranno. Ancora oggi in molti sostengono che sotto al cappuccio di Liberato ci sia proprio Livio Cori. Altri hanno smesso di chiederselo. Altri ancora hanno totalmente rimosso Liberato, che a causa della pandemia ha dovuto pure rinviare i suoi show al Forum di Assago, inizialmente in programma nella primavera del 2020 (sono attualmente confermati per il 25 e il 26 aprile 2022). A distanza di cinque anni Liberato canta ancora, ma l’hype che circondava il progetto sembra essere svanito L’ultimo singolo uscito l’anno scorso, “Je ‘o tteng e t’o ddòng”, frutto della collaborazione con il goriziano Bawrut (tra i dj italiani più amati all’estero), non è stato propriamente un successo: su Spotify non ha neppure raggiunto il milione di ascolti (“Nove maggio” si aggira intorno ai 19 milioni, il video sfiora quota 25 milioni).

Francesco Lettieri è recentemente tornato a dirigere un videoclip musicale, dopo il film Netflix “Ultras” (la colonna sonora era proprio di Liberato): quello di “.Tuo padre, mia madre, Lucia” del partenopeo Giovanni Truppi, visto in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Dov’è stato girato? A Napoli.