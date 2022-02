Negramaro, il nuovo "Unplugged European Tour”: “Un warm up per altre novità che verranno”

L’esigenza di “contatto”, riprendendo il titolo dell’ultimo album in studio pubblicato dai Negramaro nel 2020 (qui la nostra recensione di "Contatto"), e di “condivisione” è ciò che alimenta più di qualsiasi altra cosa il desiderio di Giuliano Sangiorgi e compagni di tornare in tour. Tuttavia, a causa del perdurare della situazione pandemica che si è protratta anche nei primi mesi del 2022, la tournée primaverile indoor della band è stata spostata in autunno e riprogrammata a partire da fine settembre nei maggiori teatri italiani, a cui faranno seguito dieci appuntamenti nelle principali capitali europee.

Per poter restare vicino al proprio pubblico e garantire le dovute condizioni di sicurezza, il gruppo di “Mentre tutto score” ha così pensato a un tipo particolare di show per la sua nuova tournée che, battezzata “Unplugged European Tour 2022”, vedrà i Negramaro presentare le loro canzoni in una veste inedita e tornare a esibirsi nei teatri dopo 15 anni dalla serie di live "La finestra tour a teatro”.

“Abbiamo pensato di attuare questa forma di tournée per scegliere la certezza al posto dell’incertezza, che ancora regna soprana”, ha spiegato durante una conferenza stampa Roberto De Luca, alla guida della filiale italiana del gruppo Live Nation che organizza l’“Unplugged European Tour 2022” dei Negramaro. Dopo aver sottolineato che una tournée unplugged “era nella testa” dei componenti della band, De Luca ha aggiunto: “Abbiamo deciso di effettuare questo tour acustico anche per avvicinarci al pubblico: a tutti noi manca il contatto e la vicinanza con il pubblico”.

A Roberto De Luca ha fatto eco Giuliano Sangiorgi che per presentare il nuovo tour del suo gruppo alla stampa ha raccontato: “Personalmente quello che mi manca è il confronto diretto, che ha come punto di riferimento il contatto fisico”. Riferendosi alle varie attività live inizialmente previste per portare in giro le canzoni del disco “Contatto” prima dell’arrivo della pandemia, il cantante dei Negramaro ha detto poi: “Nell’ottica dei concerti previsti negli stadi e nei palazzetti, secondo i nostri piani ci sarebbe stato il nostro ritorno nei teatri”. E ancora:

“Ho bisogno di confronto, di ritrovare il pubblico e di viaggiare verso direzioni comuni. Il primo punto di partenza sarà sicuramente questo tour nei teatri, ma per me e per noi, insieme ai concerti europei, sarà un warm up incredibile per tante altre novità che verranno”.

Per spiegare cosa si intende con “warm up”, a margine della conferenza Sangiorgi ha risposto a una domanda su possibile nuovo materiale a cui la band può aver lavorato negli ultimi anni durante la pandemia da far confluire in un progetto discografico di prossima uscita dicendo:

“Per noi il nuovo tour è più di un ‘warm up’, è un ritorno alla vita. Ma dire ‘warm up’ basta a far capire che stiamo lavorando a tutta una cosa grandissima di canzoni e progetti live. Stiamo lavorando a cose bellissime anche perché a breve dovremo ricordare il ventennale del nostro primo disco: 2003-2023, per noi sarà un momento importante”.

Con tono ironico, Giuliano ha aggiunto: “Potete quindi immaginare quante canzoni sto scrivendo e a quante stiamo lavorando: ho 600 canzoni, magari buone solo due”.

#NegramaroUnplugged European Tour 2022, 14 date dal 30 settembre nei maggiori teatri italiani e dal 21 novembre 10 date in Europa. Il nostro annuncio 👉🏻 https://t.co/corbPd6IIt Info 👉🏻 https://t.co/L7jrSmdHFk@LiveNationIT @RadioItalia pic.twitter.com/9GTMxyh3Ge — negramaro (@Negramaro) February 14, 2022

Come raccontato dai Negramaro durante la conferenza stampa, l’”Unplugged European Tour 2022” sarà l’occasione per il gruppo pugliese di portare dal vivo “classici dei Negramaro e omaggiare ‘Contatto’, che segnerà per sempre questo momento per noi”. Sui palchi italiani e europei la band presenterà i proprio brani in una nuova versione acustica che, come spiegato dal cantante, farà luce sul fatto che “le canzoni sono come pelle” e sulla loro capacità di “risvegliare passato, ricordi e radici”. Sangiorgi ha narrato:

“Le versioni che porteremo in giro delle nostre canzoni saranno all’insegna di questo contatto vero e proprio. Le canzoni saranno nude e verranno presentate in delle versioni vicine all’essenza di quello che è la scrittura e di quelle che sono le emozioni con cui sono nati i brani. Anche la maniera di portare in tour le nostre canzoni rispecchierà questa esigenza di contatto e condivisione”.

Proprio per l’originalità con cui i Negramaro porteranno la loro musica in giro in Italia e in Europa nei prossimi mesi, a margine della conferenza Sangiorgi e compagni hanno condiviso il loro desiderio di trasformare lo spettacolo unplugged in un disco o in una testimonianza video, magari secondo il modello degli “Mtv Unplugged”.

Tra il serio e il faceto, il cantante del gruppo ha affermato: “Secondo me bisogna trovare un modo per documentare la tournée. Quindi, in questo momento ne approfittiamo per chiedere al signore Roberto De Luca e a Luca De Gennaro (direttore di VH1 Italia e vicepresidente “Talent & Music” di MTV per Sud Europa, Medio Oriente e Africa, ndr) che .non dovremmo perderci l’occasione di documentare una cosa così bella ed esclusiva - per il momento che andremo a vivere. Non so cosa si farà, ma credo che non perderemo questa occasione”.

Durante l’incontro con i giornalisti italiani per annunciare la nuova tournée c’è stato anche un momento di riflessione sul Festival di Sanremo 2022, che Sangiorgi ha definito come “una ottima chiamata alle Arti” sottolineando che “l’arte deve esserci sempre nel momento peggiore”. Giuliano ha quindi affermato: “Io non mi riferisco ai contenuti nelle canzoni presentate a Sanremo, parlo dell’esserci. Gli artisti, secondo me, non dovevano necessariamente scrivere qualcosa che riguardasse la pandemia o la situazione attuale. Anzi, più si sono allontanati più secondo me è stato meglio. Con ‘chiamata alle arti’ intendo dire che secondo me ogni artista ha risposto e ha saputo dare a suo modo cose bellissime al pubblico facendogli dimenticare ciò che aveva bisogno di dimenticare”.

I biglietti per le date del tour previste a marzo/aprile 2022 nei palazzetti verranno rimborsati e le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate entro il 14 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet. I nuovi biglietti per la tournée nei teatri saranno invece disponibili a partire dalle 11 del 16 febbraio esclusivamente per i possessori dei biglietti del tour nei palazzetti. La vendita generale aprirà poi alle 12 del 18 febbraio .

Di seguito, il calendario completo del tour:

Settembre 2022

30 · Milano, Teatro degli Arcimboldi

Ottobre 2022

7 · Sanremo, Teatro Ariston

10 · Bergamo, Teatro Creberg

13 · Brescia, Gran Teatro Morato

16 · Padova, Gran Teatro Geox

19 · Firenze, Tuscany Hall

22 · Napoli, Teatro Augusteo

25 · Lecce, Teatro Politeama Greco

28 · Catania, Teatro Metropolitan

31 · Bari, TeatroTeam

Novembre 2022

5 · Mantova, Grana Padano Theatre

8 · Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

11 · Bologna, Teatro EuropAuditorium

13 · Roma, Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia

DATE EUROPA

Novembre 2022

21 · Londra, O2 Shepherd’s Bush Empire

23 · Amsterdam, Melkweg

26 · Parigi, Le Trianon

27 · Bruxelles, Cirque Royal

29 · Francoforte, Batschkapp

Dicembre 2022

2 · Monaco, Neue TheaterFabrik

4 · Lugano, Palazzo dei Congressi

5 · Zurigo, Komplex 457

7 · Lussemburgo, Rockhal

10 · Barcellona, Barts