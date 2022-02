Alessandro La Cava: "Come scrivo le canzoni"

Quattro canzoni all'ultima edizione del Festival di Sanremo: Alessandro La Cava, non ancora ventiduenne, è l'autore più in vista del momento. Alla manifestazione sanremese era in gara con testo e musica di "Virale" di Matteo Romano, testo e musica di "Ti amo non lo so dire" di Noemi, testo e musica di "Insuperabile" di Rkomi, testo e musica di "Farfalle" di Sangiovanni.