Kendrick Lamar, qualcosa si muove (finalmente): a giugno un concerto in Italia

"Quando uscirà il nuovo album di Kendrick Lamar?": è la domanda che si fa da ormai cinque anni chi segue la scena rap, al di là e al di qua dell'Atlantico. Il silenzio dietro il quale si è ritanato il rapper di Compton alla fine della promozione di quello che ad oggi resta il suo ultimo album, il bellissimo "Damn" (che nel 2018 si è pure aggiudicato un Premio Pulitzer per la musica, riconoscimento mai assegnato, prima di allora, ad un disco rap, pop o rock, ma solamente a lavori di musica jazz o classica, i generi considerati "alti"), è stato in questi anni più volte interrotto da voci relative ad imminenti annunci che poi non sono arrivati e che hanno alimentato l'attesa - qualcuno sui social ha pure lanciato dei meme e creato account su Twitter con aggiornamenti quotidiani sulle mosse di Kendrick ("Did Kendrick Lamar drop the album today?").

Ora, finalmente, qualcosa sembra muoversi.

Reduce dall'esibizione di questa notte all'halftime show del Super Bowl 2022, insieme a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent e Mary J. Blige, i pesi massimi della cultura hip hop statunitense, il rapper ha annunciato il suo primo concerto del 2022: il 23 giugno prossimo Kendrick Lamar si esibirà sul palco dell'Ippodromo Snai nell'ambito del Milano Summer Festival. Suonerà i pezzi del nuovo album, che dovrebbe raggiungere il mercato entro la prossima estate.

I biglietti per il concerto di Kendrick Lamar a Milano saranno in vendita a partire da mercoledì 16 febbraio alle ore 11:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 21 febbraio.

Il rapper di "To pimp a butterfly", l'album che nel 2015 lo consacrò come uno dei migliori artisti della scena in circolazione (si aggiudicò sette nomination ai Grammy Awards del 2016 e vinse il premio come Miglior Album Rap), avrebbe dovuto esibirsi in Italia già nell'estate del 2020, atteso nella Capitale sul palco del Rock in Roma. Il concerto venne prima sospeso a causa delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e in seguito, a causa del perdurare dello stato di emergenza, cancellato.

Sul nuovo album di Kendrick Lamar, l'ideale successore di "Damn", vige il massimo riserbo: "Trascorro mesi senza telefono. Mentre il mondo intorno a me si evolve, io rifletto su ciò che conta di più. Mentre produco il mio nuovo album, mi sento felice per aver lasciato un'impronta a livello culturale dopo diciassette anni di carriera. Ci vediamo presto", scrisse il rapper ai fan la scorsa estate. Non resta che aspettare: è davvero questione di mesi, stavolta.