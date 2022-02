Who, Pete Townshend: "Mi voglio ritirare"

Pete Townshend è pronto ad appendere la chitarra al muro. A poche settimane dalla partenza del tour che segnerà il ritorno sui palchi degli Who, in partenza ad aprile dagli Stati Uniti, il 76enne storico chitarrista degli Who annuncia in un'intervista concessa all'edizione statunitense di Rolling Stone l'intenzione di farsi da parte. Townshend, che è rimasto l'unico membro della formazione originale, quella che nel 1962 portò alla nascita di una delle band più importanti della storia della musica rock, ha detto:

Ho parlato con Roger Daltrey e gli ho detto: 'Non voglio essere uno di quei tizi che muoiono in tour'. Io mi voglio ritirare. E quando dico 'ritirare' intendo dire che non voglio smettere di fare il musicista, ma ritirarmi dalla routine che mi porta a dire 'sì' a ogni tour che prevede esibizioni di fronte al pubblico.

Non la pensa esattamente così Roger Daltrey, più vecchio di Townshend di un anno:

Roger invece è dell'opinione che vuole cantare fino allo sfinimento. Non è la mia filosofia di vita. Io voglio fare altre cose. E spero di poter vivere abbastanza per poterle fare tutte.

Il ritiro, ha fatto sapere il chitarrista, non è però imminente: