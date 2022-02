Wembley Stadium, attivata una partnership con Oak View Group

La Football Association, proprietaria dello stadio di Wembley a Londra, venue che negli anni ha ospitato storici eventi musicali come il Live Earth e il concerto in memoria di Lady Diana, oltre che ai set di - tra gli altri - Adele, Ed Sheeran, Metallica, U2, Green Day, Foo Fighters, Eminem, Madonna, Oasis e AC/DC, ha siglato un accordo con la società americana presieduta dal già ceo di TicketMaster, Live Nation e Front Line Management Irving Azoff, Oak View Group, per sviluppare nuove opportunità di sponsorizzazione e monetizzazione.