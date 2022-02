Giuliano Sangiorgi debutta nel mercato degli NFT con ‘May I Love You’

Il cantante e leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi ha reso disponibile oggi la sua prima collezione di NFT realizzata in collaborazione con l’illustratore Emiliano Ponzi: le tre opere, appartenenti alla collezione battezzata “May I Love You”, consistono in altrettanti loop video con grafiche e animazioni curate da Ponzi e musiche scritte ed eseguite da Sangiorgi. Il pubblico potrà acquistare la collezione da oggi - lunedì 14 febbraio - sulla piattaforma SuperRare, marketplace internazionale con taglio curatoriale specializzato nella vendita di pezzi digitali unici. La curatela del drop è affidata al giornalista e critico Giacomo Nicolella Maschietti, i testi e il concept sono a firma di Federico Bottino, autore ed esperto di comunicazione mentre la promozione delle opere è stata affidata a Art Rights, realtà italiana innovativa e leader nel settore digital arts and NFT.