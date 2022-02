I Maneskin scatenati allo show di Miley Cyrus al Super Bowl Music Fest

Tra il 10 e il 12 febbraio scorsi si è tenuto il Super Bowl Music Fest, l’evento che da ormai tre anni precede la finale del campionato della National Football League, quest’anno in programma nella notte tra oggi e domani al SoFi Stadium di Inglewood e che vede contrapposte le squadre dei Cincinnati Bengals e quella dei Los Angeles Rams.

Halsey, Machine Gun Kelly, Gwen Stefani, Green Day e Miley Cyrus sono alcuni degli artisti che sono saliti sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles nei giorni scorsi per il Music Fest. Allo show della ex stellina Disney erano presenti anche i Maneskin, che dopo il successo internazionale sopraggiunto grazie alle vittorie a Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest del 2021 sono ormai in confidenza con la 29enne musicista statunitense.

Il quartetto romano ha documentato la sua partecipazione tra il pubblico all’esibizione di Miley Cyrus per l’evento che precede il Super Bowl con una serie di video condivisi come storie su Instagram dopo alcuni scatti a Venice Beach. Nelle clip, ricondivise dalla stessa cantante americana e riprese e pubblicate in rete da altri utenti, si vede la band scatenata cantare a squarciagola le canzoni della popstar.

I Maneskin al concerto di Miley Cyrus. pic.twitter.com/582Q9u9xkv — disagiotv (@disagio_tv) February 13, 2022

I protagonisti dell’halftime show del Super Bowl, il miniconcerto nell'intervallo della finale dell’NFL, quest’anno sono Dr. Dre, Eminem, Snopp Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Insieme a loro, come annunciato nei giorni scorsi, si esibiranno anche due rapper sordi, Sean Forbes e Warren "WaWa" Snipe. L’evento, oltre a vedere i cinque grandi artisti hip hop per la prima volta insieme sullo stesso palco, segnerà così la prima volta nella storia dell'halftime show del Super Bowl che interpreti del linguaggio dei segni prenderanno parte allo spettacolo.