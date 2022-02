Domenica punk per Robert Fripp e Toyah con la cover dei Dead Kennedys

Per lo speciale di San Valentino della loro serie “Sunday Lunch”, Robert Fripp e Toyah hanno deciso di proporre una loro versione di “Too drunk to fuck” dei Dead Kennedys.

La coppia formata dal leader dei King Crimson e dalla di lui moglie, che dall’inizio della pandemia nel 2020 ogni domenica - salvo pause - condividono loro cover casalinghe e divertite di classici del rock e del pop, oggi 13 febbraio ha pubblicato il video della sua reinterpretazione del brano della band simbolo del punk californiano, per l’occasione ribattezzato “Too drunk to funk”.

Nella clip un composto ma divertito Robert Fripp, con il suo usuale trucco nero punk sugli occhi, accompagna alla chitarra Toyah che, in autoreggenti e body bianco in linea con le sue note camicette poco coprenti, si scatena cantando il singolo dei Dead Kennedys originariamente pubblicato nel 1981 - con "The prey" come lato b.

Lo scorso appuntamento con il “Sunday Lunch aveva visto Fripp e Toyah rileggere "White wedding" di Billy Idol, dopo aver proposto cover di brani di Black Sabbath, Kinks, Mötley Crüe, Mötorhead, Judas Priest e altri: le trovate tutte qui.