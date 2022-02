Quando Slash raccontò di aver visto sua madre nuda con David Bowie

In questi giorni impegnato a promuovere il nuovo album realizzato con Myles Kennedy e i Conspirators, “4” (leggi qui la nostra intervista), Slash è stato recentemente intervistato da Spencer Kaufman di Consequence e a margine della chiacchierata il chitarrista dei Guns N’ Roses ha - tra le altre cose - parlato di David Bowie.

Discutendo dell’atmosfera dell’ultima traccia del disco, “Fall back to earth”, con influenze che richiamano Bowie, lo storico sodale di Axl Rose ha ricordato il legame tra sua madre e l’artista britannico e ha detto: “David era fantastico. Era una di quelle persone che mia madre frequentava, credo sia il modo migliore per dirlo. Era davvero, davvero fantastico. Andavo molto d'accordo con lui e abbiamo mantenuto un rapporto. Era decisamente più grande della vita”. Ha aggiunto:

Nel corso degli anni Slash ha più volte parlato del rapporto tra David Bowie e sua madre Ola Hudson, stilista di molte celebrità nell'ambito musicale e costumista del musicista britannico proprio nel periodo post-Ziggy Stardust. A proposito del legame tra Ola, scomparsa nel 2009, e Bowie il chitarrista ha una volta raccontato un aneddoto molto particolare risalente a quando lui era solo un ragazzino. Ai microfoni dell'emittente radiofonica australiana Triple M nell’estate del 2012, Saul Hudson - questo il nome all’anagrafe di Slash - raccontò di quando vide sua madre nuda con David Bowie. Alla radio australiana, il chitarrista narrò:

Pochi giorni dopo la rivelazione, Slash rilasciò un’altra intervista per chiarire il suo precedente racconto e dirsi “imbarazzato” per i conseguenti articoli sul suo aneddoto. Ospite del "Lamont And Tonelli Show”, il chitarrista dichiarò:

“È stata una conversazione molto informale con qualcuno al telefono in Australia, il cui contenuto non avevo idea sarebbe saltato gonfiato. È diventato così questo grande titolo ed è stato molto imbarazzante. Sono imbarazzato perché sono sicuro che David non ha apprezzato. E mia madre - che riposi in pace - probabilmente non avrebbe nemmeno voluto che venisse riportato alla luce. Loro sono usciti insieme per un po', che è risaputo, e tutto ciò che io ho detto è che c'è stata un'occasione in cui mi è capitato di entrare in camera da letto quando non erano completamente vestiti. Questo è tutto. Non era niente di più osceno".