Eminem e Rihanna erano stati considerati per un film di ‘Mad Max’

Il prossimo 22 febbraio lo scrittore e autore del New York Times Kyle Buchanan darà alle stampe un nuovo libro, intitolato “Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road” e incentrato sul film del 2015 diretto da George Miller. La pellicola, quarto capitolo della serie cinematografica di “Mad Max”, è stato interpretato da - tra gli altri - Tom Hardy, Charlize Theron e Nicholas Hoult. Come rivelato ora dal volume, il regista e la direttrice del casting Ronna Kress al tempo tennero non pochi provini per trovare gli interpreti giusti e dare forma al cast di “Mad Max: Fury Road”, per cui erano stati presi in considerazione anche Eminem e Rihanna.

"L'intero processo di casting di ‘Mad Max’ è durato quasi un anno", si legge in un estratto del libro di Buchanan, riportato da Vulture, che riprende una dichiarazione di Kress. E ancora: "Stavamo prendendo in considerazione praticamente tutti gli attori del mondo, e abbiamo avuto lunghe conversazioni sui vantaggi o gli svantaggi di scegliere qualcuno di molto famoso o qualcuno di sconosciuto per il ruolo di Max”.

Mentre durante i casting la voce di “Diamonds” era stata provinata per il ruolo di una delle “Cinque Mogli” che nel lungometraggio fuggono insieme a Furiosa (Charlize Theron), il rapper di Detroit era stato preso in considerazione da George Miller per interpretare il protagonista della pellicola, Max Rockatansky (nel film interpretato da Tom Hardy). A proposito dell’incontro avvenuto tra Rihanna e il regista, questo ha ricordato: "Di solito, gli attori si presentano vestiti in modo molto casual, ma cavoli, Rihanna era spettacolare quando è entrata per il provino”. Ha aggiunto: "Non sono sicuro che fosse a conoscenza del contenuto del film, quindi si era vestita semplicemente da Rihanna, che era la cosa giusta”.

Lo storyboard artist di “Mad Max: Fury Road”, Mark Sexton, raccontando dell’interesse di Miller nel chiamare Slim Shady - questa notte, 13 febbraio, protagonista con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar all'halftime show del Super Bowl 2022 - per il ruolo principale della pellicola, ha affermato: “È una cosa di cui non parla nessuno e forse George non la ammetterà mai, ma ho un ricordo molto, molto, molto vivido di George che parla di Eminem per il ruolo di Max”. Dal canto suo, a proposito di Eminem, che ha debuttato sul grande schermo nel 2002 con “8 Mile”, George Miller ha spiegato:

“Eminem aveva fatto '8 Mile' e l'ho trovato davvero interessante. Ho pensato: 'Ha quel certo non so che'. Avevamo fatto il primo Happy Feet con la defunta Brittany Murphy, e anche lei aveva recitato in ‘8 Mile', quindi le ho chiesto com'era stato lavorare con Eminem e se pensava che potesse interessargli. Non aveva riserve nel dire che talento meraviglioso fosse”.

Come svelato da Mark Sexton, sono stati realizzati numerosi storyboard immaginando Max con i capelli biondi, affinché Miller potesse visualizzare Eminem nella parte. "Alla fine ci siamo messi in contatto con lui" , ha narrato il regista: