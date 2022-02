Paul McCartney per la prima volta ospite in un brano in lingua africana

Il prossimo 6 maggio sarà pubblicato il nuovo album di The Umoza Music Project, un collettivo internazionale fondato nel 2010 dal produttore inglese John Tobin insieme al cantautore malawiano Max Jere e composto da artisti africani con musicisti britannici e statunitensi. Il disco, intitolato “Home”, uscirà insieme alla title track come singolo principale, a cui Paul McCartney ha contribuito suonando il suo basso Hofner.

Il progetto di prossima pubblicazione, che sarà disponibile su CD, vinile e in digitale, includerà dodici brani interpretati in lingua chewa da diversi artisti del Malawi e registrati a distanza a causa del Covid in collaborazione con oltre una dozzina di musicisti del Regno Unito. L’ex Beatle ha contribuito al brano, in uscita anche in formato vinile a tiratura limitata, che dà il titolo all’album registrando la propria parte durante il lockdown presso il suo studio di casa durante le sessioni per quello che sarebbe diventato il suo disco “McCartney III”. A proposito della sua partecipazione a “Home”, la cui title track segna la prima volta per McCartney di esibirsi come musicista ospite in una canzone in lingua africana, il 79enne artista ha detto in una nota pubblicata sul suo sito ufficiale:

“Ho sempre amato la musica africana, quindi quando mi è stato chiesto di farlo ho colto al volo l'occasione e ho suonato il mio basso Hofner in questa bella canzone. È stato fantastico collaborare con questi eccellenti musicisti africani”.

Il fondatore di The Umoza Music Project, John Tobin, ha dichiarato: "Il basso di Paul è davvero nel groove, perfetto per la canzone ed è inconfondibilmente il tocco delle sue dita sulla tastiera di quello strumento leggendario. Ci ha aiutato a creare per noi una grande traccia e un singolo principale, e porterà queste bellissime voci del Malawi all'attenzione di un pubblico amante della musica in tutto il mondo più ampio di quanto avremmo raggiunto altrimenti. Gli siamo tutti grati e siamo entusiasti di dare alle persone la possibilità di ascoltare la nostra nuova musica”.

Il singolo principale di “Home”, secondo disco di The Umoza Music Project dopo "Let them speak” del 2015, sarà accompagnato da un video realizzato dentro e fuori lo studio di registrazione costruito nel Malawi grazie ai proventi del primo album del collettivo e mostrerà la vita quotidiana del paese.