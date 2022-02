Concerti, Mika svela quando si esibirà all'Arena di Verona

La scorsa settimana Mika aveva annunciato le date italiane del suo 'The Magic Piano' tour, lasciando un punto di domanda sui due live di apertura – uno in teatro e l'altro in una arena - a Verona. Ora quei punti di domanda si sono trasformati in punti esclamativi, il musicista di nativo di Beirut si esibirà nella città di Romeo e Giulietta il 18 settembre al Teatro Filarmonico e il 19 settembre all'Arena.

I biglietti per le date di Verona saranno in vendita a partire dalle ore 12.00 di martedì 15 febbraio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Calendario:

VERONA

18 settembre 2022 - TEATRO FILARMONICO

19 settembre 2022 - ARENA DI VERONA

FIRENZE

21 settembre 2022 - TEATRO VERDI

22 settembre 2022 - NELSON MANDELA FORUM

BARI

25 settembre 2022 - TEATRO PETRUZZELLI

26 settembre 2022 - PALA FLORIO

MILANO

29 settembre 2022 - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

30 settembre 2022 - MEDIOLANUM FORUM

ROMA

3 ottobre 2022 - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

4 ottobre 2022 - PALAZZO DELLO SPORT