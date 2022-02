La Rappresentante di Lista canta "Crazy" degli Gnarls Barkley

La Rappresentante di Lista ha pubblicato la riedizione del loro ultimo album “My mamma” ( leggi qui la recensione ) pubblicato nel marzo 2021. Il nuovo album si intitola "My Mamma Ciao Ciao Edition” e includerà il singolo sanremese “Ciao ciao” e la cover di “Be my baby” delle Ronettes proposta dal gruppo sul palco del Teatro Ariston insieme a Cosmo, produttore del pezzo , Margherita Vicario e Ginevra.

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!