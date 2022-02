Stewart Copeland su John Bonham: "La terra trema quando colpisce quei toms"

L'ex batterista dei Police Stewart Copeland è ritenuto uno dei più grandi batteristi della storia del rock, per tecnica e fantasia. In un'intervista con BBC 4 nel 2019, l'oggi 69enne musicista statunitense parlò di un suo illustre collega, il leggendario batterista dei Led Zeppelin scomparso nel settembre del 1980 all'età di 32 anni, John Bonham.



Queste le parole spese da Copeland nei confronti di Bonham: “Suo figlio Jason (anch'esso batterista, ndr) dice che ci siamo incontrati.

Ma come posso non ricordare di aver incontrato John Bonham, per amor di Dio? Io non ricordo di averlo incontrato. Anche se lui mi ha detto che ci siamo incontrati. Come è possibile? Perché è stato prima, lui era lui e io a quell'epoca ero solo un vecchio me. È difficile da immaginare".



E ha continuato ancora, dicendo: “Non era famoso per essere una compagnia meravigliosa come essere umano. Ma accidenti, i batteristi hanno fatto le notti per capire come avesse potuto ottenere quel suono mostruoso. La sua dimensione, non solo ciò che suona ma come lo suona. È come se stesse suonando su una montagna, la terra trema quando colpisce quei toms. Come fa a farlo? Ci grattiamo tutti la testa per quello”.

In un'intervista concessa a Ultimate Guitar nel 2018, Stewart Copeland disse che a lui ci volle del tempo prima che riuscisse davvero ad entrare in sintonia con la musica dei Led Zeppelin, perché non era un fan della voce della band britannica. E rivelò anche di non essere un tifoso di un altro eroe dei tamburi della storia del rock, Keith Moon degli Who: “Non ero neppure un fan di Bonham fino a tempo dopo. Ero un ragazzo di Mitch (Mitchell, il batterista della Jimi Hendrix Experience, ndr) e un ragazzo di Ginger (Baker, il batterista dei Cream, ndr). Bonham no. Non l'avevo notato perché il canto mi scoraggiava. Quindi non prendevo sul serio i Led Zeppelin a causa di quel modo di cantare (il cantante dei Led Zeppelin era Robert Plant, ndr). Non sono mai arrivato ad ascoltare la batteria. Ma anni più tardi ho capito quale mostro fosse".