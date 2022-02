Skunk Anansie, esce il video di "Piggy"

Gli Skunk Anansie hanno pubblicato un video animato per il loro ultimo singolo "Piggy", pubblicato un paio di settimane orsono.

Sulla nuova canzone la leader della formazione britannica Skin ha dichiarato: “Se c'è una cosa che tutti abbiamo imparato negli ultimi due anni, è che non possiamo dipendere dai nostri governi per badare a noi. Sembrano incapaci di imparare dal passato e incapaci di garantire un futuro dignitoso. Questa canzone è stata scritta in un momento di rabbia unito ad una amara disillusione. La Brexit, poi una pessima gestione del Covid. Come diavolo siamo arrivati a questo punto?".



In primavera gli Skunk Anansie daranno il via a un impegnativo tour europeo che li vedrà protagonisti in

quattro concerti anche in Italia.



Skin spende parole al miele nei confronti dei fan della sua band: "Nel bene e nel male, attraverso tutte le nostre sfide e tribolazioni, in tutto questo tempo i nostri fan sono quelli che ci hanno fatto andare avanti. Quindi miriamo a ringraziarli nel miglior modo possibile, portandogli il nostro migliore spettacolo di sempre! In questo momento sentiamo di avere molti problemi in comune. Vogliamo onorarlo, non evitarlo, ma anche portare un po' di sollievo. Non vediamo l'ora di tornare sul palco e siamo stupidamente eccitati per il tour!".