Kanye West minaccia di non esibirsi al Coachella se Billie Eilish non si scusa con Travis Scott

Kanye West ha minacciato di ritirarsi e quindi non esibirsi al festival Coachella di quest'anno se Billie Eilish non porgerà le sue scuse a Travis Scott per un commento fatto dalla popstar statunitense dal palco dopo aver interrotto la sua esibizione per aiutare un fan in difficoltà.

E' accaduto che lo scorso fine settimana la Eilish durante un suo concerto si è accorta che una persona tra il pubblico era in difficoltà. Ha chiesto quindi alla sua crew di aiutare la persona prima di riprendere lo spettacolo. Dicendo: “Noi ci prendiamo cura della nostra gente. Aspetto che la gente stia bene fino ad allora non riprendo".

Per West e non solo per lui ciò che ha detto Billie Eilish sul palco era un missile lanciato a Travis Scott su quanto accaduto all'Astroworld Festival a Houston, in Texas, lo scorso mese di novembre, quando Scott continuò ad esibirsi mentre la folla si accalcava portando alla morte dieci persone. A sua discolpa il musicista ha giurato che non fosse a conoscenza di quanto stava accadendo.

Sia Billie Eilish che Kanye West sono headliner al Coachella quest'anno in giorni differenti e, come pare, West ha intenzione di portare Scott sul palco durante il suo concerto. In un post su Instagram ha scritto: "Dai Billie, ti vogliamo bene, per favore scusati con Trav e con le famiglie delle persone che hanno perso la vita. Nessuno voleva che ciò accadesse. Trav non aveva idea di cosa stesse succedendo quando era sul palco ed è rimasto molto colpito da ciò che è accaduto. Trav sarà con me al Coachella, ma ho bisogno che Billie si scusi prima di esibirmi”.

In un commento sotto il messaggio pubblicato da Kanye West, Billie Eilish ha rifiutato di scusarsi, dicendo: "Letteralmente non ha mai detto niente su Travis. Stavo solo aiutando un fan”. In questo scambio di vedute tra i due musicisti si sono introdotti i nonni del più giovane tra quanti sono morti all'Astroworld, Ezra Blount di nove anni, che hanno condannato i commenti di West. Il nonno ha detto: "Ascoltare le parole di Kanye ci ha fatto male. Che cosa idiota da dire. È pazzesco che voglia che qualcuno si scusi per avere posto il benessere di qualcun altro prima del suo profitto. Questo mondo è perverso e dobbiamo smettere di farlo".

Mentre la nonna del ragazzino ha aggiunto: "Penso che sia semplicemente pazzesco, e odio usare quella parola, ma penso che sia ridicolo. Lei si è presa cura degli avventori del suo concerto e penso che sia pazzesco da parte di Kanye anche solo lasciare che quella richiesta esca dalla sua bocca. Penso che quello che lei ha fatto sia stato meraviglioso e mi piacerebbe dirle di persona quanto sia magnifica e fantastica per averlo fatto".