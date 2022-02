John Mayer ferma il concerto per aiutare la fan che si sente male

Il primo concerto solista di John Mayer da due anni a questa parte è stato interrotto per qualche minuto per fare sì che si dessero le cure mediche del caso a un membro del pubblico che aveva accusato un malore.



E' accaduto lo scorso 9 febbraio all'Hollywood Palladium di Los Angeles, anticipazione tour a supporto del suo ultimo album "Sob Rock" (leggi qui la recensione), che prenderà il via la prossima settimana ad Albany, New York.

Nel video pubblicato sul suo account Twitter dal giornalista di Hollywood Reporter Chris Gardner, si può vedere il momento in cui Mayer si blocca, poco dopo la metà del suo set, durante l'esecuzione di "Slow Dancing In A Burning Room" per accertarsi dello stato di salute della persona sotto il palco, tra il pubblico.

John Mayer paused the show more than halfway through when someone in the audience passed out, requiring medical attention. He cut music and helped out, eventually leaving stage briefly (maybe 2 mins) and came back to announce the woman was okay and gave a 👍🏼 pic.twitter.com/dEQJD721qk — Chris Gardner (@chrissgardner) February 10, 2022

"Fermate il concerto", ha intimato il musicista di Bridgeport. "Sono coscienti?" Dopo che il personale medico ha assistito il fan, Mayer ha detto: "E' cosciente. Alzate un pollice in su se sta bene". La persona è stata curata e accompagnata fuori dal locale su una sedia a rotelle, mentre Mayer e la sua band hanno lasciato il palco per alcuni istanti. Tornato sul palco, prima di riprendere il concerto, rivolto al pubblico, ha rassicurato: "Per chiunque tra voi che sia preoccupato, mi è stato detto che lei si è alzata e ha salutato con la mano, quindi sta bene. Tutto funziona, grazie mille."

Questa la scaletta del concerto che potete vedere più sotto:

‘Last Train Home’

‘Belief’

‘Love on the Weekend’

‘Wild Blue’

‘Shot In The Dark’

‘Who Says’

‘Moving On And Getting Over’

‘Shouldn’t Matter But It Does’

‘Helpless’

‘Slow Dancing In A Burning Room’

‘Waiting On The World To Change’

‘Edge Of Desire’

‘Gravity’

Encore:

‘All I Want Is To Be With You’

‘New Light’