I Coldplay si esibiranno a Dubai per la sostenibilità del Pianeta

Il prossimo 15 febbraio all'Al Wasl Dome di Dubai i Coldplay si esibiranno gratuitamente a sostegno del Programme for People and Planet di Expo 2020 che sottolinea l'importanza di proteggere il nostro pianeta. Il concerto presenterà per la prima volta in questa parte del mondo le canzoni del loro ultimo album "Music of the Spheres" (leggi qui la recensione), pubblicato lo scorso mese di ottobre.

Il concerto sarà trasmesso in live streaming su VirtualExpoDubai.com, Expo TV su YouTube e sulla pagina Facebook di Expo 2020. La prima fiera mondiale organizzata in Medio Oriente in origine doveva tenersi da ottobre 2020 ad aprile 2021, poi è stata posticipata a causa della pandemia ed è stata inaugurata il primo ottobre 2021 e si chiuderà il 31 marzo 2022.

La band capitanata da Chris Martin ha dichiarato sul Programme for People and Planet: "Non stanno solo parlando di fare qualcosa, stanno dando l'esempio. Come band, cerchiamo sempre di mettere al centro di tutto ciò che noi facciamo solidarietà e sostenibilità. È un onore essere stati invitati ad esibirci all'Expo 2020 di Dubai per una celebrazione speciale di questi due temi".

Il gruppo britannico aveva in precedenza annunciato che il loro tour mondiale a supporto di "Music of the Spheres" sarebbe stato "eco-friendly". Per fare un esempio, la superficie del parterre dell’area che ospiterà lo show sarà dotata di uno speciale “pavimento cinetico” che genererà energia grazie al movimento dei fan. “Avete presente quando un cantante a un concerto dice: ‘Ci serve che balliate’?”, ha spiegato Chris Martin: “Ecco, noi lo diremo letteralmente, perché se smetterete di ballare si spegneranno le luci”. Il tour della band partirà il prossimo mese dal Costa Rica, che ha uno dei più alti tassi di generazione di energia rinnovabile al mondo.