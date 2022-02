Aerosmith, pubblicata una versione inedita del 1971 di "Somebody"

Gli Aerosmith hanno pubblicato "Somebody", il secondo brano, dopo "Movin' Out", dall'inedito del 1971 "Aerosmith - 1971: The Road Starts". Sia "Somebody" che "Movin' Out" vennero poi pubblicate nel loro eponimo album d'esordio nel 1973. Il CD dell'inedito uscirà l'8 aprile, mentre in precedenza ne era uscita una versione in vinile in edizione limitata in occasione del Record Store Day Black Friday del 2021.

Queste le parole riportate in un comunicato inoltrato lo scorso 17 novembre: scoperto di recente negli archivi degli Aerosmith, il nastro originale non veniva toccato da decenni. Questa storica registrazione presenta sette brani che mostrano il talento sfrenato e precoce dei futuri membri della Hall of Fame, inclusa una versione di "Dream On", che avrebbero poi registrato e pubblicato nel loro album di debutto nel 1973.



"The Road Starts Hear", prodotto da Steven Tyler, Joe Perry e Steve Berkowitz, presenta foto inedite d'archivio, immagini della cassetta originale e note di copertina scritte da David Fricke con nuove interviste e commenti della band su questa registrazione a lungo dimenticata.





La prima storica registrazione venne effettuata con il registratore a bobina Wollensak di Joe Perry nel 1971 da Mark Lehman che possedeva il famigerato van e fu la prima e unica persona della crew degli Aerosmith. Il nastro cattura lo spirito di una giovane e affamata rock band l'anno prima di essere scoperta e di firmare con la Columbia Records e due anni prima dell'uscita del loro debutto con una major che ha contribuito a renderlo uno dei più grandi gruppi rock di tutti i tempi.



"The Road Starts Hear" contiene le prime registrazioni di brani come "Somebody", "Movin' Out", "Walkin' The Dog", "Mama Kin" e una prima versione del classico "Dream On", tutte incluse nel loro primo disco. Sono presenti anche "Reefer Head Woman", poi registrata per il loro album del 1979 “Night In the Ruts”, e "Major Barbara", una canzone che sarebbe stata inclusa nell'album dal vivo “Classics Live” del 1986.

Tracklist:

SIDE A:

Intro – Somebody

Reefer Head Woman

Walkin’ The Dog

SIDE B:

Movin’ Out

Major Barbara

Dream On

Mama Kin