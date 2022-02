Per la rivista di economia Forbes Bruce Springsteen è il musicista più ricco del 2021

La rivista statunitense di economia Forbes ha pubblicato la classifica dei personaggi del mondo dello spettacolo che hanno incassato denaro nel 2021. La graduatoria, come riporta il sito calcioefinanza.it, è influenzata dal fatto che alcuni artisti nel corso dello scorso anno hanno ceduto i diritti delle proprie canzoni, come Bruce Springsteen, o parte della loro società, nel caso del regista Peter Jackson.

Proprio Jackson e Springsteen comandano la classifica dei 'paperoni' del mondo dello spettacolo. A vendere i propri diritti musicali non solo il Boss ma anche Bob Dylan, Paul Simon e Neil Young. Tra gli altri musicisti presenti in classifica anche Jay-Z e Kanye West. Il nome di Jay-Z, oltre alla musica, è legato al mondo dello sport, la sua società, la Roc Nation assiste, tra gli altri sportivi, anche star del calcio, come i belgi Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.

Classifica:

Peter Jackson – 580 milioni di dollari

Bruce Springsteen – 435 milioni di dollari

Jay-Z – 340 milioni di dollari

Dwayne Johnson – 270 milioni di dollari

Kanye West – 235 milioni di dollari

Trey Parker e Matt Stone – 210 milioni di dollari

Paul Simon – 200 milioni di dollari

Tyler Perry – 165 milioni di dollari

Ryan Tedder – 160 milioni di dollari

Bob Dylan – 130 milioni di dollari

Red Hot Chili Peppers – 116 milioni di dollari

Reese Witherspoon – 115 milioni di dollari

Chuck Lorre – 100 milioni di dollari

Sean “Diddy” Combs – 90 milioni di dollari

Dick Wold – 86 milioni di dollari

Howard Stern – 85 milioni di dollari

Kevin Bright, Marta Kauffman, David Crane – 82 milioni di dollari

Shonda Rhimes – 81 milioni di dollari

Neil Young – 80 milioni di dollari

Greg Berlanti – 75 milioni di dollari

Lindsey Buckingham – 73 milioni di dollari

Mötley Crüe – 72 milioni di dollari

Beach Boys – 64 milioni di dollari

Blake Shelton – 55 milioni di dollari

Taylor Swift – 52 milioni di dollari