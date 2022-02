Bob Marley sarà interpretato dall'attore Kingsley Ben-Adir

Il 35enne attore britannico Kingsley Ben-Adir interpreterà Bob Marley in un film biografico di prossima uscita sul musicista giamaicano scomparso nel 1981.



A dirigere il film su Bob Marley sarà il regista Reinaldo Marcus Green che lo scorso anno ha diretto il film entrato in nomination ai Premi Oscar 'King Richard' che racconta la storia di Richard Williams, il controverso padre delle campionesse di tennis Venus e Serena Williams.

Green del film sta inoltre scrivendo la sceneggiatura insieme a Zach Baylin, già sceneggiatore di 'King Richard', con la consulenza del primogenito di Bob, Ziggy Marley, che è anche il produttore del film.

Parlando con il sito specializzato in cinema e televisione Collider, il regista ha rivelato che il film racconterà la vita di Bob Marley a partire dall'attentato che subì in Giamaica nel 1977. Successivamente all'accaduto Marley lasciò l'isola natia per fare base a Londra dove registrò l'album "Exodus" con il suo gruppo, gli Wailers.