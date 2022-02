Gli Iron Maiden celebrano i 40 anni di "The Number of the Beast" pubblicando una cassetta

La Parlophone celebrerà il quarantesimo anniversario del terzo album degli Iron Maiden, "The Number Of The Beast", con una cassetta commemorativa in uscita il prossimo 18 marzo 2022. L’uscita segna l’inizio di una campagna di attività relative all'universo della band inglese che va dalla birra Trooper ad altre uscite in formato audio, merchandise ed altro a sorpresa.

Dopo avere esordito nel 1980 con l'eponimo "Iron Maiden", il gruppo l'anno successivo dette alle stampe "Killers", cui fece seguito, il 22 marzo 1982, "The Number Of The Beast". L'album è il primo ad avere quale cantante Bruce Dickinson al posto di Paul DiAnno, ed è il primo a raggiungere la vetta della classifica di vendita in Gran Bretagna e rimane, ad oggi, il disco più venduto degli Iron Maiden.

La cassetta contiene le registrazioni rimasterizzate nel 2015 degli otto brani originali dell’album nell’ordine di cui sotto, con l’artwork della cover basato sulla cassetta C-60 del 1982 aggiunto ad un inlay ridisegnato e aggiornato. È un tributo ad un album che ha venduto milioni di copie nei negozi di dischi in tutto il mondo, una celebrazione dei tempi andati e un souvenir per i fan che hanno seguito la band da allora.

Lato 1

1. Invaders

2. Children Of The Damned

3. The Prisoner

4. 22 Acacia Avenue

Lato 2

1.The Number Of The Beast

2. Run To The Hills

3. Gangland

4. Hallowed Be Thy Name