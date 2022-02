Eminem incorona Kendrick Lamar: "E' uno dei più grandi autori di tutti i tempi"

Non di sole polemiche vive il mondo dell'hip hop d'oltreoceano. Intervistato da Sway Calloway di SiriusXM Eminem ha elogiato apertamente Kendrick Lamar, definendolo come uno dei più grandi parolieri di tutti i tempi.



E' pur vero che tale affermazione probabilmente è viziata dal fatto che i due - insieme a Dr. Dre, Snoop Dogg e Mary J. Blige - si esibiranno durante l'Halftime Show del Super Bowl, la finalissima del campionato statunitense di football, che si terrà domenica 13 febbraio al SoFi Stadium di Inglewood, in California, che vedrà contrapposti i Cincinnati Bengals ai Los Angeles Rams.

Nel corso dell'intervista al rapper di Detroit quando è stato chiesto se fosse d'accordo sul fatto che Kendrick Lamar fosse "il cantante più elettrizzante della sua generazione". Eminem ha risposto senza tentennare, andando oltre: "Sono assolutamente d'accordo. Kendrick è al vertice, è al top tra gli autori. Non solo della sua generazione, ma di tutti i tempi".Eminem ha altresì ammesso di essere abbastanza nervoso per la performance che è chiamato a fornire durante l'intervallo dell'evento sportivo più seguito dal pubblico statunitense, si parla di oltre cento milioni di persone: "È fottutamente snervante. Per me, non c'è nulla di più definitivo della TV in diretta. Comprendi ciò che dico? Se combini un casino, è lì per sempre. Quando Dre ce l'ha chiesto, quando l'intera faccenda ha preso corpo abbiamo pensato, 'OK, questa potrebbe essere davvero una cosa seria', cercavo di immaginare cosa avrebbe potuto fare Dre. Pensavo una cosa come, 'Sì, sarà fantastico che tutti noi rapperemo insieme' (...) Non mi aspettavo che la produzione fosse così".