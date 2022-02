Sony Music, dall’antitrust UK ok (provvisorio) all’acquisizione di AWAL

La britannica Competition and Markets Authority, autorità che sovrintende a concorrenza e mercato nel Regno Unito, ha approvato “con parere provvisorio” l’acquisizione della società di servizi AWAL da parte di Sony Music: “Dopo aver esaminato la fusione, la CMA ha provvisoriamente concluso che l'accordo non riduce sostanzialmente la concorrenza nel Regno Unito e non ci si può aspettare che lo faccia in futuro”, si legge nella nota diffusa al proposito dall’authority.