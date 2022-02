Gli eventi musicali in tv non funzionano più (e poi c’è Sanremo)

Mattia Marzi Di

C’è stato un tempo in cui gli eventi musicali come i Brit, i Grammy o i vari MTV Europe Music Awards e Video Music Awards erano appuntamenti particolarmente attesi in tv, capaci di tenere incollati di fronte allo schermo milioni di spettatori, vissuti anche dalle stesse popstar come gigantesche vetrine dove promuovere un nuovo disco, un singolo, per inventarsi qualcosa e lasciare in un modo o nell’altro il segno. Sarà che il digitale ha cambiato il modo di fruire la musica e gli show, sarà che sono cambiate anche le strategie di comunicazione delle popstar e il modo in cui le stesse popstar nascono (spesso la tv intercetta fenomeni sono quando sono già effettivamente tali, per proclamazione dei social e delle piattaforme di streaming – prendete il caso di Lil Nas X: “Old town road”, la hit che lanciò il rapper, uscì alla fine del 2018 e diventò subito un tormentone su TikTok, ma il suo debutto televisivo negli Usa avvenne solo sei mesi più tardi, nel maggio del 2019, andò a cantare la canzone nel talk show notturno Desus & Mero), sarà che di popstar capaci di mettere in piedi performance grandiose – ricordate le varie trovate della Lady Gaga degli anni d’oro, dall’uovo gigante dei Grammy Awards 2011 all’alter ego di Jo Calderone – non ce ne sono più (e però l’anno scorso The Weeknd all’halftime show del Super Bowl fece una gran cosa, sulle note di “Blinding lights” – il video conta 44,9 milioni di visualizzazioni su YouTube), ma gli eventi musicali in tv sembrano non funzionare più. Almeno in termini di share e spettatori. L’edizione 2022 dei Brit Awards, i premi musicali più importanti nel Regno Unito, è stata un flop, in tv: l’evento, che si è svolto martedì scorso alla O2 Arena di Londra, è stato visto da appena 2,7 milioni di spettatori, 200 mila in meno rispetto all’edizione dello scorso anno, che fu organizzata in piena emergenza epidemiologica da Covid-19 (gli organizzatori posticiparono la cerimonia da febbraio a maggio a causa delle restrizioni). La deludente performance dell’evento ha spinto analisti e opinionisti al di là e al di qua della Manica ad interrogarsi sui motivi dietro al generale calo degli ascolti di eventi del genere, musicali ma non solo.

