Concerto del Primo Maggio 2022, ancora un weekend per iscriversi a 1MNext: parla Marte

C’è tempo fino alla prossima domenica, 13 febbraio, per iscriversi a 1MNext, il contest che permetterà a tre giovani band o artisti di salire sul palco del prossimo Concerto del Primo Maggio di Roma: l’iniziativa, prodotta da iCompany con la collaborazione di SIAE e con il sostegno di NUOVOIMAIE, premierà un vincitore assoluto, che verrà proclamato direttamente sul palco dell’evento e al quale verrà offerta una collaborazione con gli organizzatori del Concertone. In un video - disponibile qui sotto - uno dei tre finalisti della passata edizione del contest, Marte, ci ha parlato della sua esperienza a 1MNext:

“E’ stata un’esperienza incredibile, esibirsi sul palco del Concerto del Primo Maggio credo sia il sogno di tutti i cantanti italiani. Lo rifarei anche quest'anno se potessi. Il palco è importante sia dal punto di vista musicale, ma anche per i valori che trasmette: è un modo per farsi conoscere senza filtri. Io mi iscrissi con leggerezza, consiglio a tutti di farlo, consapevoli dei propri mezzi”.

Iscriviti qui a 1MNext 2022

Cantautrice milanese classe 1995, Marte Marasco (vero nome Marta) è originaria di Milano ed è nata nel 1995.

Inizia a far musica fin da piccola e, a 15 anni si iscrive a scuola di canto iniziando col tempo a scrivere le proprie canzoni. Nel 2017 vince il Contest musicale Memo Live organizzato dal Memo Music Restaurant di Milano e, dopo diverse esperienze live, firma un contratto con Sugar Music con cui approda a Sanremo Giovani 2018 con il brano "Nella mia testa". Dopo un periodo di silenzio artistico in cui ha terminato gli studi laureandosi in Filosofia e, contemporaneamente, si è esibita come busker, nel 2021 partecipa con il brano "Sarà per sempre", pubblicato per l’etichetta Hokuto Empire, al Contest 1M NEXT, arrivando tra i tre finalisti del Contest insieme a Cargo e Neno. Questo importante risultato le ha permesso di potersi esibire al Concerto del Primo Maggio 2021 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.