Metaverso, 60 milioni di finanziamento a Everyrealm

Everyrealm, società informatica con sede a New York già conosciuta come Republic Realm specializzata nello studio e nella realizzazione di realtà immersive digitali, ha beneficiato di un aumento di capitale da 60 milioni di dollari attuato grazie a un round di finanziamento guidato dalla venture capital Andreessen Horowitz: a darne notizia è stata la stessa azienda per mezzo dei propri profili social ufficiali.