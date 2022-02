Red Hot Chili Peppers: Chad Smith ricorda l’incredibile incontro con Charlie Watts

In una recente intervista, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ha ricordato il compianto batterista dei Rolling Stones Charlie Watts, scomparso lo scorso 24 agosto all’età di 80 anni, e ha raccontato di che incredibile esperienza è stata per lui incontrarlo.

A colloquio con Alex Flood del New Musical Express, a margine di una chiacchierata sul ritorno di John Frusciante nella band di “Californication” e dei benefici che ha portato al gruppo per realizzare il nuovo album "Unlimited Love", Smith ha parlato della longevità degli Stones e ha narrato di quando ha incontrato Watts nel 1994 in occasione di uno spettacolo al Rose Bowl. “Vanno ancora forte, amico. Il motivo credo sia perché loro ci sono dall’inizio del rock and roll, o comunque del rock and roll moderno. Sono gli ultimi dei Mohicani, vanno ancora avanti”, ha detto il componente dei RHCP a proposito della formazione di Mick Jagger. Ripensando poi ai momenti prima di quello show al Rose Bowl, il sodale di Anthony Kiedis ha spiegato:

“Era agosto e lui (Charlie Watts) se ne stava lì, con indosso il suo completo, in piedi sotto al sole delle 3 del pomeriggio, a guardarci e a osservarci suonare durante il soundcheck. Ricordo di aver pensato: ‘Cazzo, Charlie Watts mi stia guardando suonare. Incredibile!”.

Il racconto di Chad Smith è proseguito con un ricordo di Charlie Watts sul tempo trascorso insieme lontano dai palchi. “Era un grande del jazz. Voleva che set di batteria avessi. Era adorabile e ho avuto occasione di passare una giornata con lui”, ha narrato il batterista dei Red Hot Chili Peppers. Ha aggiunto: “Avevamo la stessa marca di batteria, la DW Drums, e con lui qui in California abbiamo visitato insieme la fabbrica e lui era interessato a qualsiasi cosa, dai diversi strati al tipo di legno e al modo in cui veniva elaborato. Era forte e carino con tutti, un vero gentiluomo”.

A proposito della passione del compianto musicista per il jazz e del suo essere un collezionista, oltre che un amante della musica, Smith ha detto: “Magari raccontava: ‘Ho degli orologi appartenuti a Gene Krupa’, e poi aggiungeva: 'Non li indosserò mai, ma li guardo e penso: ‘Ehi, Gene li indossava quando usciva a cena'. Apprezzava davvero quel genere di cose. Era un vero fan. Quando parlava, tutto ciò di cui voleva parlare era il jazz. Non riuscivo a dire due parole sugli Stones o altro. Voleva solo parlare di jazz”. E ancora: “Conosco alcuni musicisti di jazz, ma non abbastanza per quella che era la sua vasta conoscenza. Io annuivo semplicemente. E lui era tanto adorabile e gentile, e ovviamente, che musicista incredibile era”.

La nuova prova sulla lunga distanza dei Red Hot Chili Peppers, "Unlimited Love", uscirà il prossimo 1 aprile ed è anticipata dal singolo “Black Summer”, il primo del gruppo da cinque anni a questa parte. La band sarà in concerto in Italia il prossimo 18 giugno come headliner del Firenze Rocks alla Visarno Arena.