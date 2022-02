Willie Nelson annuncia il nuovo album con inediti e cover di Beatles e Cohen

A pochi mesi dall’uscita di “The Willie Nelson Family”, uno dei due dischi pubblicati da Willie Nelson nel corso del 2021, la leggenda della musica country ha annunciato l’uscita di un nuovo album. La prossima prova sulla lunga distanza, intitolata “A beautiful time”, arriverà il 29 aprile in concomitanza con l’89esimo compleanno dell’artista ed è anticipato dal singolo “I’ll love you till the day I die”, disponibile da oggi.

“A beautiful time” include per la maggior parte brani inediti scritti da Willie Nelson e Buddy Cannon, oltre al primo brano estratto con il testo originariamente firmato da Chris Stapleton e Rodney Crowell. Il disco accoglie anche due cover: “With a little help from my friends” dei Beatles e “Tower of song” di Leonard Cohen.

La nuova fatica di studio del musicista country arriva dopo un anno che, oltre a "The Willie Nelson Family", ha visto l'artista omaggiare nuovamente Frank Sinatra con il progetto "That's life” (la cui copertina è l'immagine di questo articolo), il suo secondo album di cover di Sinatra dopo “My Way” del 2018.

Ecco la tracklist e la copertina di “A beautiful time”:

1. “I’ll Love You Till the Day I Die” (Rodney Crowell and Chris Stapleton)

2. “My Heart Was a Dancer” (Willie Nelson and Buddy Cannon)

3. “Energy Follows Thought” (Willie Nelson and Buddy Cannon)

4. “Dreamin’ Again” (Jack Wesley Routh and Douglas Graham)

5. “I Don’t Go to Funerals” (Willie Nelson and Buddy Cannon)

6. “A Beautiful Time” (Shawn Camp)

7. “We’re Not Happy (Till You’re Not Happy)” (Shawn Camp and Charles R. Humphrey III)

8. “Dusty Bottles” (Jim “Moose” Brown, Scotty Emerick and Don Sampson)

9. “Me and My Partner” (Ken Lambert)

10. “Tower of Song” (Leonard Cohen)

11. “Live Every Day” (Willie Nelson and Buddy Cannon)

12. “Don’t Touch Me There” (Willie Nelson and Buddy Cannon)

13. “With a Little Help From My Friends” (John Lennon and Paul McCartney)

14. “Leave You With a Smile” (Buddy Cannon, Bobby Terry and Matt Rossi)