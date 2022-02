La Rappresentante di Lista: esce una riedizione di “My mamma” con “Ciao ciao” e “Be my baby”

A quasi una settimana dalla serata conclusiva di Sanremo 2022 che ha visto La Rappresentante di Lista conquistare il settimo posto della graduatoria finale con “Ciao ciao”, la band di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha annunciato sui social l’uscita di una nuova edizione del suo ultimo album, “My mamma”, uscito lo scorso anno.

La riedizione del disco, pubblicato il 5 marzo 2021 in concomitanza con la prima partecipazione in gara del gruppo al Festival con il brano “Amare”, si intitola "My Mamma Ciao Ciao Edition” e sarà disponibile da questa sera su tutte le piattaforme digitali. Come comunicato dagli stessi Veronica e Dario con un messaggio su Instagram accompagnato dalla copertina della pubblicazione, la nuova edizione di “My mamma” includerà il singolo sanremese “Ciao ciao” e la cover di “Be my baby” delle Ronettes proposta sul palco dell’Ariston da La Rappresentante di Lista con Cosmo, produttore del pezzo, Margherita Vicario e Ginevra.

“Il viaggio di ‘My Mamma’ è iniziato meno di un anno fa e ci ha portati in luoghi che non avremmo mai immaginato, da un piccolo studio a Palermo fino alla fine del mondo”, hanno scritto Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sui social. E ancora:

“Abbiamo scritto ‘Ciao Ciao’ col sorriso sugli occhi e ci sorprende ogni giorno di più. È indescrivibile per noi due vedere quello che sta accadendo in questi giorni.

Dentro questa nuova edizione del nostro quarto disco troverete anche ‘Be My Baby’, che sul palco di Sanremo con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra è stata la nostra indimenticabile ‘Prom Night Techno’.

Da stasera ‘My Mamma Ciao Ciao Edition’ sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e vi assicuriamo che non è finita qui.

Con amore D. & V”.

A supporto di "My mamma" prenderà il via il prossimo novembre la tournée de La Rappresentante di Lista, originariamente in programma per il mese di marzo e rinviata all'autunno a causa delle vigenti norme atte a contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19.